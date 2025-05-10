Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:53, 10 мая 2025Мир

Фицо назвал детской шуткой попытки стран ЕС помешать его визиту в Россию

Фицо назвал детской шуткой попытки стран Европы помешать его визиту в Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Алексей Даничев / Фотохост-агентство РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал «детской шуткой» попытки ряда стран Евросоюза препятствовать его визиту в Россию по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом политик сказал на встрече с главой РФ Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

«Все технические проблемы, с которыми мы столкнулись и которые создали наши коллеги из Евросоюза, будем считать детской шуткой», — подчеркнул словацкий премьер. Фицо также отметил, что рассматривал несколько вариантов маршрута в Россию. В частности, на автомобиле через Белоруссию.

Ранее российский глава поблагодарил Фицо за приезд в Москву, несмотря на трудности. Также Путин подчеркнул, что Россия сделает все от нее зависящее для восстановления отношений со Словакией. В свою очередь, Фицо, принимающий участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве, призвал выстраивать с Россией нормальные дружественные отношения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Приезд Фицо в Москву на парад Победы вызвал возмущение в Европе

    Песков ответил на заявление Мерца о перемирии

    Фицо назвал детской шуткой попытки стран ЕС помешать его визиту в Россию

    Фицо раскрыл варианты своего визита в Москву

    Фицо заявил Путину о готовности наложить вето на запрет поставок энергоресурсов из России

    Французский политик высмеял Макрона на фоне Дня Победы в Москве

    В США заявили о массированной хакерской атаке на Google

    В Венгрии рассказали об атаках Киева на суверенитет страны

    «Теперь понимаю, почему их боится НАТО». Иностранцы засматриваются мемами о жизни в России. Что удивляет их больше всего?

    В Пакистане заявили о неизбежной войне с Индией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости