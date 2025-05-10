Фицо назвал детской шуткой попытки стран ЕС помешать его визиту в Россию

Фицо назвал детской шуткой попытки стран Европы помешать его визиту в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал «детской шуткой» попытки ряда стран Евросоюза препятствовать его визиту в Россию по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом политик сказал на встрече с главой РФ Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

«Все технические проблемы, с которыми мы столкнулись и которые создали наши коллеги из Евросоюза, будем считать детской шуткой», — подчеркнул словацкий премьер. Фицо также отметил, что рассматривал несколько вариантов маршрута в Россию. В частности, на автомобиле через Белоруссию.

Ранее российский глава поблагодарил Фицо за приезд в Москву, несмотря на трудности. Также Путин подчеркнул, что Россия сделает все от нее зависящее для восстановления отношений со Словакией. В свою очередь, Фицо, принимающий участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве, призвал выстраивать с Россией нормальные дружественные отношения.

