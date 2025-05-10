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00:51, 10 мая 2025Мир

Фицо раскрыл варианты своего визита в Москву

Фицо заявил, что рассматривал вариант приехать в Россию на машине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / Фотохост-агентство РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после запрета пролета его самолета через Прибалтику, он рассматривал несколько вариантов визита в Россию, в том числе возможность приехать в Москву на машине через территорию Белоруссии. Слова политика приводит РИА Новости.

«У нас было несколько вариантов, как попасть сюда. Даже на машине через Белоруссию. Еще одна альтернатива была через Калининград. Возможностей было много, но у нас была четкая цель — утром в 9:00 мы должны быть в Москве, и нам это удалось», — рассказал Фицо.

Ранее в Кремле заявили, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехали на парад Победы в Москву и тем самым совершили акт героизма. До этого президент Сербии заявил, что прибыл в Москву, так как дал слово присутствовать на параде Победы российскому лидеру Владимиру Путину.

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