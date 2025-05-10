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00:37, 10 мая 2025Интернет и СМИ

Французский политик высмеял Макрона на фоне Дня Победы в Москве

Политик Филиппо высмеял Макрона фразой про его воображаемых друзей
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял президента Франции Эммануэля Макрона фразой про его воображаемых друзей на фоне празднования Дня Победы в Москве. Соответствующий пост появился на странице политика в социальной сети X.

«Представьте себе демонстрацию силы на параде в Москве сегодня, с 29 иностранными лидерами и военными из 13 стран. И Макрона, который в одиночку проезжает по Елисейским полям, здороваясь со своими воображаемыми друзьями», — написал Филиппо.

Ранее в Кремле заявили, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехали на парад Победы в Москву и тем самым совершили акт героизма. До этого президент Сербии заявил, что прибыл в Москву, так как дал слово присутствовать на параде Победы российскому лидеру Владимиру Путину.

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