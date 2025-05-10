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16:34, 10 мая 2025Россия

Германия получила сигнал от Путина на немецком языке

Путин на немецком языке призвал граждан ФРГ не поддерживать нацизм
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство РИА Новости

В ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин на немецком языке обратился к гражданам Германии, призывая их не поддерживать нацизм. Об этом сообщает «Царьград».

Рассуждая о немецких властях, Зарубин напомнил, что экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который поддерживает хорошие отношения с Путиным, пытаются изолировать от других немецких политиков. Комментируя это, российский политик провел параллель со скандалом в канадском парламенте. На немецком языке он призвал граждан страны не восторгаться нацисткой идеологией и не поддерживать в этом Киев.

«Чем дальше от Шредера, тем ближе к [спикеру канадского парламента] Энтони Роте, который симпатизирует нацистам», — отметил глава российского государства.

Ранее новый канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным для разговора по Украине. Он отметил, что это произойдет, если обе стороны конфликта договорятся о прекращении огня.

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