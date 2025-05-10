Концерт Metallica в США вызвал землетрясение из-за прыжков зрителей

Концерт американской рок-группы Metallica в Блэксберге (штат Вирджиния, США) вызвал землетрясение из-за прыжков зрителей. Об этом сообщает Fox Weather.

Коллектив выступал на городском футбольном стадионе. Во время исполнения интро к песне Enter Sandman 60 тысяч посетителей концерта начали активно прыгать — это спровоцировало землетрясение.

Катаклизм подтвердила сейсмологическая обсерватория Virginia Tech (VTSO) — пик подземных толчков совпал со временем начала исполнения песни. Директор VTSO Мартин Чепмен подчеркнул, что толчки зафиксировал сейсмограф, расположенный примерно в полутора километрах от стадиона.

Ранее стало известно о сильном землетрясении в Чили — его магнитуда составила 5,1. Эпицентр располагался в 18 километрах к юго-востоку от города Саламанка, где проживает более 13 тысяч человек, а очаг залегал на глубине 79 километров.