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01:37, 10 мая 2025Культура

Концерт Metallica в США вызвал землетрясение

Концерт Metallica в США вызвал землетрясение из-за прыжков зрителей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетЗемлетрясение в США

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Концерт американской рок-группы Metallica в Блэксберге (штат Вирджиния, США) вызвал землетрясение из-за прыжков зрителей. Об этом сообщает Fox Weather.

Коллектив выступал на городском футбольном стадионе. Во время исполнения интро к песне Enter Sandman 60 тысяч посетителей концерта начали активно прыгать — это спровоцировало землетрясение.

Катаклизм подтвердила сейсмологическая обсерватория Virginia Tech (VTSO) — пик подземных толчков совпал со временем начала исполнения песни. Директор VTSO Мартин Чепмен подчеркнул, что толчки зафиксировал сейсмограф, расположенный примерно в полутора километрах от стадиона.

Ранее стало известно о сильном землетрясении в Чили — его магнитуда составила 5,1. Эпицентр располагался в 18 километрах к юго-востоку от города Саламанка, где проживает более 13 тысяч человек, а очаг залегал на глубине 79 километров.

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