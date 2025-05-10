Макрон посчитал бессмысленным размещение тысяч европейских военных на Украине

Макрон: Размещение тысяч европейских военных на Украине бессмысленно

Размещение тысяч западных военных на Украине бессмысленно. Об этом в интервью телеканалу TF1 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, речь не идет о размещении тысяч, десятка или сотни тысяч европейских или западных солдат на Украине, потому что в этом не было бы смысла.

Глава Франции подчеркнул, что Европа намерена продемонстрировать свою солидарность Украине в стратегическом плане, но не уточнил, как именно.

Ранее Макрон пригрозил России новыми санкциями. Французский лидер уточнил, что они будут введены в случае несогласия Москвы установить 30-дневное перемирие с Киевом.