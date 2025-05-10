Медведев высказался об ударах по лидерам ЕС в Киеве

Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет наносить удар по лидерам ЕС в Киеве

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал, что Россия не будет наносить удар по Киеву, где собрались лидеры стран Евросоюза. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам бывшего главы государства, Россия, в отличие от киевского режима, не занимается террористическими атаками. Медведев напомнил об угрозах со стороны Владимира Зеленского, который накануне Дня Победы сказал, что не может гарантировать безопасность лидерам государств, прибывших в Москву на 9 Мая.

«Не дергайся, крыса! Наша Армия не занимается терроризмом, в отличие от бандеровских ублюдков. Просто вспомни, что нес про парад Победы в Москве», — заявил Медведев.

Ранее стало известно, что главы четырех европейских стран отправились в Киев на переговоры с Зеленским. Известно, что политики готовятся обсудить дальнейшую поддержку киевского режима и возможность прекращения огня.