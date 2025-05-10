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03:20, 10 мая 2025Мир

Макрон, Мерц и Стармер отправились в Киев

DPA: Мерц, Макрон и Стармер отправились в Киев на переговоры с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Christophe Petit Tesson / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыли в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает DPA.

По данным агентства, к ним также присоединится и премьер-министр Польши Дональд Туск, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева, а также возможности прекращения огня.

Лидеры Германии, Франции, Британии и Польши выпустили совместное заявление по итогам переговоров, поддержав призыв президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к полному и безоговорочному 30-дневному прекращению огня.

Ранее Мерц понадеялся на то, что на выходных Москва и Киев смогут договориться о 30-дневном прекращении огня в зоне конфликта. До этого о готовности к 30-дневному перемирию заявил Владимир Зеленский.

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