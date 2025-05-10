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22:13, 10 мая 2025Мир

Мерц на прощание обратился к Зеленскому с добрыми словами

Мерц сказал Зеленскому, что украинский лидер может позвонить ему в любой момент
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи европейских лидеров в Киеве на прощание заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что украинский политик может позвонить ему в любой момент. Видео разговора опубликовали в аккаунте Мерца в соцсети X.

«Берегите себя, и мы будем на связи. Всегда, если хотите. Можете позвонить», — сказал канцлер, пожав Зеленскому руку.

Ранее Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Киев для участия в саммите «коалиции желающих». После переговоров Зеленский вместе с лидерами стран Европы созвонился с главой Белого дома Дональдом Трампом.

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