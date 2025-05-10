Зеленский вместе с лидерами стран Европы созвонился с Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский вместе с лидерами стран Европы созвонился с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига на странице в соцсети X.
По его словам, после встречи «коалиции желающих» в Киеве Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели конструктивный телефонный разговор с президентом США по мирным усилиям.
Сибига также заявил, что Киев и его союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и море по меньшей мере на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая.
Ранее Мерц, Макрон, Стармер и Туск прибыли в Киев для участия в саммите «коалиции желающих».