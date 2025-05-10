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14:07, 10 мая 2025Бывший СССР

Зеленский вместе с лидерами стран Европы созвонился с Трампом

Зеленский вместе с Мерцем, Макроном, Туском и Стармером созвонился с Трампом
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
(справа налево) Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и его жена , Кир Стармер и Дональд Туск

(справа налево) Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и его жена , Кир Стармер и Дональд Туск. Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский вместе с лидерами стран Европы созвонился с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига на странице в соцсети X.

По его словам, после встречи «коалиции желающих» в Киеве Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели конструктивный телефонный разговор с президентом США по мирным усилиям.

Сибига также заявил, что Киев и его союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и море по меньшей мере на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая.

Ранее Мерц, Макрон, Стармер и Туск прибыли в Киев для участия в саммите «коалиции желающих».

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