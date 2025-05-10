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19:29, 10 мая 2025Мир

Мерц понадеялся на разговор с Путиным

Мерц рассчитывает на возможность созвониться с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что рассчитывает на разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF.

«Если представится такая возможность, я это сделаю», — подчеркнул он.

Однако глава немецкого правительства отметил, что пойдет на этот шаг в координации со всеми европейскими партнерами. Он указал на то, что если до этого дойдет, то он будет действовать в согласовании с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Мерц не исключил разговора с Путиным в случае прекращения огня на Украине. По словам нового немецкого канцлера, он готов на многое, если это поможет закончить российско-украинский конфликт.

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