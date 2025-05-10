Индия обвинила Пакистан в нарушении режима прекращения огня

МИД Индии обвинил Пакистан в нарушении прекращения огня и пригрозил ответом

Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри заявил, что Пакистан нарушил соглашение о прекращении военных действий. Его слова приводит РИА Новости.

Во время выступления Мисри призвал Пакистан устранить нарушения и отнестись к ситуации серьезно. Он также пригрозил мерами на действия страны и подчеркнул, что Индия дает адекватный ответ на нарушение режима прекращения огня.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар высказался о перемирии с Пакистаном. «Индия последовательно занимает твердую и бескомпромиссную позицию в отношении терроризма во всех его формах и проявлениях», — заявил он.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что убедил Индию и Пакистан согласиться на прекращение огня. Американский лидер уточнил, что стороны согласились сложить оружие после переговоров с США, которые состоялись в ночь на 10 мая.