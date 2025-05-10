Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:19, 10 мая 2025Мир

ООН проверит данные о задержаниях на праздновании 9 мая в Киеве

ООН проверит данные о запрете на праздновании Дня Победы в Киеве
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проверит данные об арестах и запрете на празднование 80-летия Победы в Киеве 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УВКПЧ.

Уточняется, что проверка началась после соответствующего запроса РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники полиции задержали нескольких пенсионеров, которые в честь Дня Победы пели песни на русском языке. Сначала правоохранители потребовали прекратить нарушать закон, а в ответ один из мужчин заявил, что имеет право петь песни, которые хочет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «НАТО отреагировала немедленно». Британский флот перехватил российскую подлодку у берегов Франции. Что об этом известно?

    Мадуро предложил установить побратимские связи с Петербургом

    Экс-пилот «Формулы-1» из России назвал спортсменов самыми страдающими от политики людьми

    Прекращение огня между Индией и Пакистаном вступило в силу

    На Западе сделали прогноз о завершении конфликта на Украине

    В Берлине появилось фото деда Зеленского с извинениями за внука

    Рубио объявил о переговорах Индии и Пакистана на нейтральной территории

    Макрон посчитал бессмысленным размещение тысяч европейских военных на Украине

    Спецпосланник Трампа не захотел нанимать своего переводчика на встречах с Путиным

    Крикунов спрогнозировал возвращение российских хоккеистов на турниры благодаря Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости