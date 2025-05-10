ООН проверит данные о задержаниях на праздновании 9 мая в Киеве

ООН проверит данные о запрете на праздновании Дня Победы в Киеве

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проверит данные об арестах и запрете на празднование 80-летия Победы в Киеве 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УВКПЧ.

Уточняется, что проверка началась после соответствующего запроса РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники полиции задержали нескольких пенсионеров, которые в честь Дня Победы пели песни на русском языке. Сначала правоохранители потребовали прекратить нарушать закон, а в ответ один из мужчин заявил, что имеет право петь песни, которые хочет.