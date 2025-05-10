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07:19, 10 мая 2025Мир

Пакистан заявили об уничтожении аэродрома в Индии

ВС Пакистана заявили об уничтожении аэродрома в индийском городе Бирнала
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Межведомственная служба по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана заявила об уничтожении аэродрома в индийском городе Бирнала в регионе Джамму и Кашмир. Об этом сообщает ТАСС.

Также сообщается, Вооруженные силы Пакистана уничтожили три индийских блокпоста.

Ранее армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию против Индии под названием «Баньян уль Марсус» («Прочная стена»). Источники в службе безопасности заявили, что это стало прямым ответом «на продолжительные провокации» Нью-Дели.

До этого стало известно, что Индия приостановила работу 32 аэропортов по всей стране до 15 мая.

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