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06:12, 10 мая 2025Экономика

Пенсионерам дали совет по хранению средств

Финансист Бархота посоветовал пенсионерам не вкладывать деньги в ценные бумаги
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пенсионерам не стоит не вкладывать деньги в ценные бумаги и финансовые пирамиды. Об этом рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с агентством «Прайм».

По мнению специалиста, вложение в ценные бумаги требует не только опыта, и стрессоустойчивости. Он отметил, что в случае снижения стоимости, акции могут вызвать у пенсионера действительно сильное разочарование и подорвать их психологически.

Опасными эксперт назвал и финансовые пирамиды — при участии в них можно потерять все денежные средства.

Бархота посоветовал пожилым выбрать банковские вклады, а также рассмотреть возможность вложения средств в золото или недвижимость.

Ранее аналитик проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Алексей Родин рассказал, что для комфортной жизни при деньгах и без работы необходимо будет накопить 65 миллионов рублей за десять лет.

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