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01:08, 10 мая 2025Россия

Песков ответил на заявление Мерца о перемирии

Песков: Надо понять, что имеет в виду Мерц, говоря о шансах на начало перемирия
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Надо понять и уточнить, что имеет в виду канцлер Германии Фридрих Мерц, говоря о шансах начала 30-дневного меремирия между Россией и Украиной в эти выходные. Так на заявление немецкого политика ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нужно уточнить у господина Мерца», — сказал представитель Кремля на вопрос журналистов на просьбу прокомментировать слова канцлера ФРГ.

Ранее Мерц понадеялся на то, что на выходных Москва и Киев смогут договориться о 30-дневном прекращении огня в зоне конфликта. До этого о готовности к 30-дневному перемирию заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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