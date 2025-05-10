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06:00, 10 мая 2025МирЭксклюзив

Позицию Трампа по отправке иностранных войск на Украину раскрыли

Быстрицкий: Трамп не будет обсуждать интервенцию на Украину без формата операции
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп не будет обсуждать интервенцию на Украину до определения формата операции «коалицией желающих». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал председатель совета клуба «Валдай», декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.

Он также подчеркнул, что для Европы ставить все на неофициальные обещания американского лидера — рискованный шаг. По словам эксперта, глава Белого Дома делает противоречивые заявления, чтобы сохранить свободу маневра. При этом он отметил, что американский лидер не может игнорировать позицию Европы, но навряд ли допустит юридической фиксации гарантий безопасности для Украины.

«Трамп лавирует. Это видно и по введению импортных тарифов: давление, угрозы, маневры — а в итоге достигается приемлемый результат», — сказал Быстрицкий.

Ранее американский таблоид New York Post со ссылкой на чиновников из США сообщил, что план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может включать размещение европейских войск на территории Украины для контроля за прекращением огня. Кроме того, в качестве дополнительной меры рассматривается создание совместной комиссии с участием Украины, России и третьей нейтральной страны, не входящей в НАТО.

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