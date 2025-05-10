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23:43, 10 мая 2025Россия

Путин принял предложение посетить Абхазию

Путин принял предложение президента Абхазии Гунбы посетить республику
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин заявил, что с удовольствием посетит Абхазию по приглашению президента республики Бадры Гунбы. Об этом пишет РИА Новости.

Он ответил на приглашение. «Спасибо большое. С удовольствием. Мы с вами определимся потом», — уточнил глава государства.

Гунба прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​

В апреле Путин поздравил Бадру Гунбу с вступлением в должность президента Абхазии.

2 марта ЦИК Абхазии объявила итоги второго тура выборов президента республики. По итогам подсчета голосов Гунбу выбрали 54,73 процента избирателей.

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