Путин принял предложение посетить Абхазию

Путин принял предложение президента Абхазии Гунбы посетить республику

Российский президент Владимир Путин заявил, что с удовольствием посетит Абхазию по приглашению президента республики Бадры Гунбы. Об этом пишет РИА Новости.

Он ответил на приглашение. «Спасибо большое. С удовольствием. Мы с вами определимся потом», — уточнил глава государства.

Гунба прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​

В апреле Путин поздравил Бадру Гунбу с вступлением в должность президента Абхазии.

2 марта ЦИК Абхазии объявила итоги второго тура выборов президента республики. По итогам подсчета голосов Гунбу выбрали 54,73 процента избирателей.