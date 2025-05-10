Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере образования

Россия и Вьетнам подписали документы о сотрудничестве в сфере образования

Россия и Вьетнам подписали документы о сотрудничестве в сфере образования в результате переговоров президента Владимира Путина и генсекретаря ЦК компартии азиатской страны То Лама в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, согласно договоренностям, стороны проведут конкурсы совместных российско-вьетнамских научно-исследовательских проектов. Также будет налажено взаимодействие некоторых российских и вьетнамских вузов. К примеру, МГИМО и Ханойский государственный университет подписали меморандум о взаимопонимании.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что встретился с президентом и генсекретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. По его словам, Вьетнам является давним другом и надежным партнером РФ.