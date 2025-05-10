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19:55, 10 мая 2025Экономика

Россия и Вьетнам договорились расширять торгово-экономическое сотрудничество

Путин объявил о расширении экономического сотрудничества России и Вьетнама
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Вьетнам договорились расширять взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Главу государства цитирует РИА Новости.

Путин рассказал, что по итогам переговоров был подписан солидный пакет документов. В частности, принята совместная декларация, в которой подтверждены ключевые принципы двухстороннего партнерства. Также стороны наметили ориентиры работы на перспективу. «В первую очередь речь идет о дальнейшем расширении взаимовыгодного экономического сотрудничества», — отметил российский президент.

Как добавил генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам, две страны также решили расширить прямое авиасообщение.

Ранее стало известно, что Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере образования. Согласно договоренностям, стороны проведут конкурсы совместных российско-вьетнамских научно-исследовательских проектов. Также будет налажено взаимодействие некоторых российских и вьетнамских вузов. К примеру, МГИМО и Ханойский государственный университет подписали меморандум о взаимопонимании.

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