Россия и Вьетнам договорились расширять торгово-экономическое сотрудничество

Путин объявил о расширении экономического сотрудничества России и Вьетнама

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Вьетнам договорились расширять взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Главу государства цитирует РИА Новости.

Путин рассказал, что по итогам переговоров был подписан солидный пакет документов. В частности, принята совместная декларация, в которой подтверждены ключевые принципы двухстороннего партнерства. Также стороны наметили ориентиры работы на перспективу. «В первую очередь речь идет о дальнейшем расширении взаимовыгодного экономического сотрудничества», — отметил российский президент.

Как добавил генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам, две страны также решили расширить прямое авиасообщение.

Ранее стало известно, что Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере образования. Согласно договоренностям, стороны проведут конкурсы совместных российско-вьетнамских научно-исследовательских проектов. Также будет налажено взаимодействие некоторых российских и вьетнамских вузов. К примеру, МГИМО и Ханойский государственный университет подписали меморандум о взаимопонимании.