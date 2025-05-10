Россиянам напомнили о соблюдении режима тишины на дачах

Роскачество: Ограничение по шуму действует не только в квартирах

Закон о тишине действует не только в городских квартирах, но и на дачных загородных участках, напомнили RT в Роскачестве.

Шумом обычно считаются крики, свист, пение, громкая музыка, звуки пиротехники, ремонтные работы, вой собак и другие звуки, которые нарушают спокойствие соседей.

На территории каждого региона закон о тишине может отличаться по времени ограничения на шум. Так, в Подмосковье и Ленинградской области тишина должна соблюдаться в выходные и нерабочие праздничные дни с 22:00 до 10:00, в рабочие дни — с 21:00 до 08:00. За нарушение закона грозит штраф — в Подмосковье до трех тысяч рублей, в Ленинградской области — до двух тысяч.

Ранее дачникам напомнили о штрафах за неоформленные в Росреестре бани, сараи и другие постройки на участке. Для граждан штраф составит от двух до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц размер взыскания будет достигать 50 тысяч рублей, а для юридических — одного миллиона рублей.

