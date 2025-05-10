Власти КНДР назвали освобождение Курской области примером боевого товарищества

Власти Северной Кореи назвали совместное с Вооруженными силами России освобождение Курской области примером боевого товарищества. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Наши страны успешно завершили совместную операцию по освобождению Курского региона России, временно оккупированного украинскими неонацистскими силами, и тем самым защитили территориальный суверенитет России», — говорится в поздравлении властей КНДР по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В документе отмечается, что эта операция вывела отношения непобедимого боевого товарищества и союзничества на более высокий уровень.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал России военную помощь в случае, «если американские и западные приспешники снова совершат вооруженное нападение на братскую страну».