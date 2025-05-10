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01:10, 10 мая 2025Мир

Сийярто рассказал об опасениях стран Евросоюза из-за конфликта на Украине

Сийярто: Страны ЕС оттягивают мир на Украине из-за страха ответственности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Лидеры европейских стран оттягивают момент заключения мира на Украине из опасений, что им придется нести ответственность за свою неверную стратегию по решению данного конфликта. Об этом рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

По его мнению, слова европейцев о том, что Киев может одержать победу на поле боя, лишь затягивают конфликт на Украине. «Европейские политики избрали неверную стратегию. Это создало проблемы в повседневной жизни их граждан, окончание войны будет иметь последствия для этих политиков», — отметил дипломат.

Страны ЕС хотят как можно дольше оттягивать этот момент, посетовал Сийярто.

Ранее польский министр по делам ЕС Адам Шлапка рассказал, что с 2022 года Евросоюз направил Украине 147 миллиардов евро. По его словам, только военная помощь с начала боевых действий на территории страны составила 50,3 миллиарда евро.

В свою очередь, профессор Джон Миршаймер заявил, что Украина и Европа не планируют заключать с Россией сделку. По мнению эксперта, существует три больших проблемы, у которых нет решения.

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