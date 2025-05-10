Трамп обнаружил разрешение иностранных конфликтов сложным

WSJ: Трамп обнаружил, что разрешение мировых конфликтов сложнее, чем он ожидал

Президент Трамп обнаружил, что разрешение иностранных конфликтов сложнее, чем он ожидал. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации уточняется, что когда на прошлой неделе глава Белого дома выступал на встрече с ведущими донорами в своем клубе во Флориде, он описал окончание войны России в Украине как растущее разочарование, которое не дает ему спать по ночам.

По словам источника издания, Трамп заявил, что с президентом России Владимиром Путиным было особенно трудно вести переговоры, и он хотел «всего», имея в виду Украину.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский глава делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине, однако Киев пытается избежать переговоров.