Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:06, 10 мая 2025Мир

Трамп обнаружил разрешение иностранных конфликтов сложным

WSJ: Трамп обнаружил, что разрешение мировых конфликтов сложнее, чем он ожидал
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент Трамп обнаружил, что разрешение иностранных конфликтов сложнее, чем он ожидал. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации уточняется, что когда на прошлой неделе глава Белого дома выступал на встрече с ведущими донорами в своем клубе во Флориде, он описал окончание войны России в Украине как растущее разочарование, которое не дает ему спать по ночам.

По словам источника издания, Трамп заявил, что с президентом России Владимиром Путиным было особенно трудно вести переговоры, и он хотел «всего», имея в виду Украину.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский глава делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине, однако Киев пытается избежать переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет иного выбора». Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии

    Россиянам рассказали о курсе рубля в мае

    Затягивание переговоров со стороны Украины объяснили

    В Индии назвали число погибших в результате атаки Пакистана

    Американская компания захотела купить долю в «Турецком потоке»

    Число разрушенных ВСУ храмов в районе Курской области раскрыли

    Пенсионерам дали совет по хранению средств

    В США заявили о неминуемом поражении Украины в конфликте с Россией

    В МВД предупредили об использовании мошенниками приложения с удаленным доступом

    Трамп обнаружил разрешение иностранных конфликтов сложным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости