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21:32, 10 мая 2025Спорт

ЦСКА победил «Краснодар» в матче РПЛ

ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 в матче РПЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Сауль Гуарирапа на 69-й минуте. Обе команды играли без главных тренеров, отстраненных из-за перебора желтых карточек.

«Краснодар» остается лидером турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 61 очко. ЦСКА с 55 очками идет на третьей строчке.

В следующем туре 17 мая «Краснодар» встретится на выезде с «Оренбургом». Армейцы 19 мая сыграют в гостях с московским «Локомотивом»

Ранее петербургский «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо». Встреча в Каспийске завершилась со счетом 1:0.

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