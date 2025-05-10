В ГД напомнили об освобожденных от оплаты капремонта россиянах

Депутат Якубовский: Граждане старше 80 лет освобождены от оплаты капремонта

Граждане России старше 80 лет и ряд других категорий россиян освобождены от оплаты взносов за капремонт. Об этом напомнил депутат Госдумы (ГД) Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.

«Полное освобождение от уплаты взносов имеют граждане в возрасте 80 лет и старше, если они проживают одни либо только с неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы, а также Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей», — пояснил Якубовский.

Депутат отметил, что для получения льгот необходимо подать заявление через МФЦ или портал «Госуслуги».

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что работодатели в России, которые помогают сотрудникам копить на пенсию, получат налоговые льготы.