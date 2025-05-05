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09:51, 5 мая 2025Экономика

Найден новый способ стимулировать россиян копить на пенсию

Аксаков: Работодатели в РФ получат льготы за помощь сотрудникам копить на пенсию
Вячеслав Агапов

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Работодатели в России, которые помогают сотрудникам копить на пенсию, получат налоговые льготы. О найденном новом способе стимулировать россиян участвовать в программе долгосрочных сбережений (ПДС) заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, его цитирует газета «Известия».

По словам депутата, эта мера может заработать с 2026 года. Компании, которые совершают взносы ПДС сотрудников, смогут учитывать их как свои расходы для сокращения базы при оплате налога на прибыль. Стимулировать бизнес, который софинансирует программу долгосрочных сбережений своих работников, налоговыми льготами в рамках ПМЭФ-2024 предложил президент РФ Владимир Путин.

По словам президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергея Белякова, новая льгота позволит работодателю софинансировать счета программ долгосрочных сбережений своих сотрудников в пределах 12 процентов от фонда оплаты труда персонала. Согласно опросу СберНПФ и «Работы.ру», поддерживать участие сотрудников в ПДС готов каждый второй работодатель (46 процентов компаний).

Согласно исследованию ЦБ, число негосударственных пенсионных фондов (НПФ), ставших операторами ПДС, росло от квартала к кварталу. Впервые за десять лет были созданы четыре новых НПФ. Количество участников, присоединившихся к программе долгосрочных сбережений, на конец прошлого года достигло 2,8 миллиона человек.

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