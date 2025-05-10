В Индии назвали число погибших в результате атаки Пакистана

Reuters: В результате атаки Пакистана в спорном регионе Джамму погибли 5 человек

В результате атаки Пакистана в спорном регионе Джамму на границе между двумя странами погибли пять человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные полиции Индии.

Ранее агентство PTI сообщало, что в результате удара по Джамму и индийской части Кашмира погиб заместитель комиссара Радж Кумар Тхапа. Также были ранены двое его сотрудников. Пострадавших госпитализировали, однако спасти чиновника не удалось.

До того сообщалось, что в ночь на 10 мая армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию против Индии, которая стала прямым ответом «на продолжительные провокации Индии».