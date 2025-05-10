В Кремле ответили на вопрос о диалоге с Макроном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал взаимодействие Кремля с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Его слова приводит РИА Новости.
Песков ответил на вопрос о переговорах с Макроном и заявил об отсутствии контактов. «У нас нет каналов диалога с президентом Франции», — заявил он.
Ранее Макрон, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыли в Киев для участия в саммите «коалиции желающих». После переговоров президент Украины Владимир Зеленский вместе с лидерами стран Европы созвонился с главой США Дональдом Трампом.