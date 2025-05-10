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22:51, 10 мая 2025Россия

В Кремле ответили на вопрос о диалоге с Макроном

Песков заявил, что у Кремля нет каналов диалога с президентом Франции Макроном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал взаимодействие Кремля с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Его слова приводит РИА Новости.

Песков ответил на вопрос о переговорах с Макроном и заявил об отсутствии контактов. «У нас нет каналов диалога с президентом Франции», — заявил он.

Ранее Макрон, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыли в Киев для участия в саммите «коалиции желающих». После переговоров президент Украины Владимир Зеленский вместе с лидерами стран Европы созвонился с главой США Дональдом Трампом.

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