В подъезде дома в Подмосковье взорвалась граната

Два человека погибли при взрыве гранаты в подъезде дома в Лосино-Петровском

В подъезде жилого дома в подмосковном Лосино-Петровском взорвалась граната. В результате происшествия два человека погибли, еще столько же пострадали. Об этом в субботу, 10 мая, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, вечером 9 мая компания из двоих мужчин и их жен отмечали День Победы в доме на улице Горького. В ходе семейного застолья мужчины вышли на лестничную клетку с боеприпасом, затем оттуда раздался взрыв.

В итоге мужчины погибли на месте, а их супруги получили легкие ранения и отказались от госпитализации.

При этом сотрудник оперативных служб сообщил ТАСС о госпитализации одной из женщин. Он также рассказал, что в момент произошедшего все были пьяны, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Севастополе четверо школьников получили ранения после детонации страйкбольной гранаты.