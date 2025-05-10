В подъезде дома в Подмосковье взорвалась граната

В подъезде жилого дома в подмосковном Лосино-Петровском взорвалась граната. В результате происшествия два человека погибли, еще столько же пострадали. Об этом в субботу, 10 мая, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации издания, вечером 9 мая компания из двоих мужчин и их жен отмечали День Победы в доме на улице Горького. В ходе семейного застолья мужчины вышли на лестничную клетку с боеприпасом, затем оттуда раздался взрыв.
В итоге мужчины погибли на месте, а их супруги получили легкие ранения и отказались от госпитализации.
При этом сотрудник оперативных служб сообщил ТАСС о госпитализации одной из женщин. Он также рассказал, что в момент произошедшего все были пьяны, обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее в Севастополе четверо школьников получили ранения после детонации страйкбольной гранаты.