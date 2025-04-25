В российской школе четверо учеников получили ранения после детонации страйкбольной гранаты

В Севастополе ранено 4 школьников из-за детонации страйкбольной гранаты

В Севастополе четверо школьников получили ранения после детонации страйкбольной гранаты. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

По данным канала, один из пострадавших принес в школу страйкбольную гранату. Она сдетонировала во время группового занятия, проходившего в актовом зале. Всем потерпевшим была оказана медицинская помощь. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности сорвали попытку теракта в школе № 14 города Донецка, об этом сообщает УФСБ России по ДНР.