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15:04, 25 апреля 2025Силовые структуры

В российской школе четверо учеников получили ранения после детонации страйкбольной гранаты

В Севастополе ранено 4 школьников из-за детонации страйкбольной гранаты
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Севастополе четверо школьников получили ранения после детонации страйкбольной гранаты. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

По данным канала, один из пострадавших принес в школу страйкбольную гранату. Она сдетонировала во время группового занятия, проходившего в актовом зале. Всем потерпевшим была оказана медицинская помощь. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности сорвали попытку теракта в школе № 14 города Донецка, об этом сообщает УФСБ России по ДНР.

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