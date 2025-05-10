Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:11, 10 мая 2025Мир

В США заявили о неминуемом поражении Украины в конфликте с Россией

Подполковник Дэвис: Военный парад в Москве доказывает, что Киев ждет поражение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Мощь России, которая была продемонстрирована на параде Победы в Москве 9 мая, показывает, что Украина не в состоянии даже надеяться на победу. С таким заявлением выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Я смотрел немного (парад — прим. "Лента.ру"), но достаточно, чтобы понять, что это мощные образы. Если сравнить их с украинской стороной, то у них нет парада. У них нет никакой победы, никаких доказательств силы», — сказал он.

Как отметил Дэвис, уже всем понятно, что Киев ждет неминуемое поражение. И только украинский лидер Владимир Зеленский пытается безрезультатно доказывать обратное, добавил эксперт.

Ранее испанские СМИ написали, что парад на День Победы в Москве показал миру, что президент РФ Владимир Путин не одинок — его поддерживают другие государства. Так, вместе с ним на трибуне находились китайский лидер Си Цзиньпин, а также президент Бразилии Лула да Силва.

В свою очередь, французский политик Флориан Филиппо ранее рассказал, что Владимира Зеленского напугал парад Победы в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет иного выбора». Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии

    Россиянам рассказали о курсе рубля в мае

    Затягивание переговоров со стороны Украины объяснили

    В Индии назвали число погибших в результате атаки Пакистана

    Американская компания захотела купить долю в «Турецком потоке»

    Число разрушенных ВСУ храмов в районе Курской области раскрыли

    Пенсионерам дали совет по хранению средств

    В США заявили о неминуемом поражении Украины в конфликте с Россией

    В МВД предупредили об использовании мошенниками приложения с удаленным доступом

    Трамп обнаружил разрешение иностранных конфликтов сложным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости