В США заявили о неминуемом поражении Украины в конфликте с Россией

Подполковник Дэвис: Военный парад в Москве доказывает, что Киев ждет поражение

Мощь России, которая была продемонстрирована на параде Победы в Москве 9 мая, показывает, что Украина не в состоянии даже надеяться на победу. С таким заявлением выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Я смотрел немного (парад — прим. "Лента.ру"), но достаточно, чтобы понять, что это мощные образы. Если сравнить их с украинской стороной, то у них нет парада. У них нет никакой победы, никаких доказательств силы», — сказал он.

Как отметил Дэвис, уже всем понятно, что Киев ждет неминуемое поражение. И только украинский лидер Владимир Зеленский пытается безрезультатно доказывать обратное, добавил эксперт.

Ранее испанские СМИ написали, что парад на День Победы в Москве показал миру, что президент РФ Владимир Путин не одинок — его поддерживают другие государства. Так, вместе с ним на трибуне находились китайский лидер Си Цзиньпин, а также президент Бразилии Лула да Силва.

В свою очередь, французский политик Флориан Филиппо ранее рассказал, что Владимира Зеленского напугал парад Победы в Москве.