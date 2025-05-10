В стране бывшего СССР полицейские составили полсотни протоколов на отмечавших День Победы

В Латвии полицейские составили 51 протокол в отношении отмечавших День Победы

В Латвии полицейские составили 51 протокол в отношении отмечавших День Победы людей. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Уточняется, что граждане исполняли русские военные песни и использовали запрещенную в стране бывшего СССР символику. Речь идет о георгиевской ленте, изображении Красной Звезды и цветах российского флага.

Ранее в центре Вены местные жители, отмечающие День Победы, включили песню «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой.