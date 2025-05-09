Жители Вены на День Победы включили песню на стихи Марии Захаровой

В центре Вены местные жители, отмечающие День Победы , включили песню «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом дипломат сообщила в своем Telegram-канале.

«Центр Вены. Включили записи "Верните память" в исполнении Елены Север», — написала Захарова.

Дипломат опубликовала видео, на котором запечатлены люди с флагами СССР и портретами участников Великой Отечественной Войны, слушающие песню.

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль поздравила россиян с Днем Победы и заявила, что умение россиян прощать и жить дальше является их особой силой.