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00:06, 10 мая 2025Мир

В Венгрии рассказали об атаках Киева на суверенитет страны

Ковач: Правительство защитит Венгрию от нападок Киева на ее суверенитет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Правительство защитит Венгрию от нападок Украины на ее суверенитет. Об этом рассказал представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети X.

Так он прокомментировал обвинения Киева в том, что Будапешт якобы осуществлял шпионаж на украинской территории.

«Мы защитим Венгрию от скоординированной атаки партии "Тиса" и украинской секретной службы. Перед лицом вопиющих атак на наш национальный суверенитет Венгрия продолжит разоблачать любые политические силы, работающие против нас», — заверил Ковач.

По его словам, Украина мстит Венгрии за ее отказ поставлять оружие киевскому режиму.

Днем ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что впервые в истории страны на Украине была раскрыта шпионская сеть венгерской разведки. В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал это заявление пропагандой. Дипломат посетовал, что последние три года доказали, что конфликт на Украине также является «пропагандистской войной».

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