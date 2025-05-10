Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:54, 10 мая 2025Мир

Внук де Голля порассуждал о возможности присутствия его деда на параде Победы

Внук де Голля Пьер сообщил, что его дед приехал бы на парад Победы в Москву
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Пьер де Голль

Пьер де Голль. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Бывший президент Франции Шарль де Голль приехал бы на парад Победы в Москву, если бы был жив. Об этом заявил внук генерала и заместитель председателя жюри Международной премии мира имени Л.Н. Толстого Пьер де Голль, передает РИА Новости.

Де Голль отметил, что его дед создал эскадрилью «НормандияНеман», чтобы подразделения Франции сражались вместе с военными СССР против немецких захватчиков.

«Я могу с уверенностью сказать, что он был бы здесь, и я очень счастлив представлять Францию», — сообщил он.

Ранее Мария Захарова высмеяла встречу министров иностранных дел стран ЕС во Львове 9 мая. По ее словам, Запад действует креативно, пытаясь отвлечь внимание мира от парада Победы в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон раскрыл причину прибытия лидеров четырех стран в Киев

    Президент Бразилии назвал безумием подстегивание конфликта на Украине

    Глава IIHF назвал срок решения вопроса о допуске российских хоккеистов на Олимпиаду

    Россиянам напомнили о соблюдении режима тишины на дачах

    Внук де Голля порассуждал о возможности присутствия его деда на параде Победы

    В подъезде дома в Подмосковье взорвалась граната

    Названа сумма переданной через сына взятки экс-замглавы Брянской области

    Звезду танцевального шоу госпитализировали

    Россиянка выиграла этап Кубка мира сразу после окончания дисквалификации за допинг

    Белоусов встретился с министром обороны Киргизии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости