Внук де Голля порассуждал о возможности присутствия его деда на параде Победы

Внук де Голля Пьер сообщил, что его дед приехал бы на парад Победы в Москву

Бывший президент Франции Шарль де Голль приехал бы на парад Победы в Москву, если бы был жив. Об этом заявил внук генерала и заместитель председателя жюри Международной премии мира имени Л.Н. Толстого Пьер де Голль, передает РИА Новости.

Де Голль отметил, что его дед создал эскадрилью «Нормандия — Неман», чтобы подразделения Франции сражались вместе с военными СССР против немецких захватчиков.

«Я могу с уверенностью сказать, что он был бы здесь, и я очень счастлив представлять Францию», — сообщил он.

Ранее Мария Захарова высмеяла встречу министров иностранных дел стран ЕС во Львове 9 мая. По ее словам, Запад действует креативно, пытаясь отвлечь внимание мира от парада Победы в Москве.