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11:02, 10 мая 2025Мир

Захарова высмеяла попытку Запада отвлечь внимание от Дня Победы

Захарова высмеяла встречу министров иностранных дел стран ЕС 9 мая
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла попытку Запада отвлечь внимание всего мира от парада в честь Дня Победы в Москве. Об этом она написала в Telegram-канале.

Так Захарова прокомментировала встречу министров иностранных дел стран ЕС во Львове 9 мая. Она пошутила, что Запад действует креативно.

Ранее сообщалось, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев, Украина, 10 мая. Уточняется, что в Киеве пройдет саммит «коалиции желающих», в ходе которого лидеры стран будут обсуждать 30-дневное перемирие.

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