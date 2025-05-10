Захарова высмеяла попытку Запада отвлечь внимание от Дня Победы

Захарова высмеяла встречу министров иностранных дел стран ЕС 9 мая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла попытку Запада отвлечь внимание всего мира от парада в честь Дня Победы в Москве. Об этом она написала в Telegram-канале.

Так Захарова прокомментировала встречу министров иностранных дел стран ЕС во Львове 9 мая. Она пошутила, что Запад действует креативно.

Ранее сообщалось, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев, Украина, 10 мая. Уточняется, что в Киеве пройдет саммит «коалиции желающих», в ходе которого лидеры стран будут обсуждать 30-дневное перемирие.