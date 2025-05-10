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03:18, 10 мая 2025Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против четырех стран

Зеленский ввел санкции против 74 юрлиц из России, Китая, Узбекистана и Ирана
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против 74 юридических лиц, зарегистрированных в четырех странах — России, Китае, Узбекистане и Иране. Это следует из указа, размещенного на сайте офиса украинского лидера.

В тексте дополнений к указам о применении государственных санкций уточняется, что 68 компаний, попавших в санкционный список, зарегистрированы на территории РФ, еще три — в Узбекистане, одна — в Китае и две — в Иране. Предприятия в основном представляют промышленный сектор: авиационная и аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, производство комплектующих, оборонная промышленность и химическая продукция.

Так, среди компаний, оказавшихся под ограничениями Зеленского, оказались Арзамасское опытно-конструкторское бюро «Импульс», «ИПК "Финвал"», «Исетский Кузнечно-Механический Завод», «Оптико-механическое конструкторское бюро "Астрон"», ООО «ГК Р-Аэро». Также в список попали несколько научно-исследовательских институтов.

Санкции ввели сроком на 10 лет «бессрочно». Они означают заморозку активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых договоренностей, культурных обменов, сотрудничества в научной сфере.

Ранее украинский политолог Юрий Романенко выразил мнение, что Зеленский планирует в ближайшее время ввести санкции против мэра Киева Виталия Кличко.

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