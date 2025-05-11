Макрон оценил предложение Путина о прямых переговорах с Украиной

Макрон назвал переговоры России и Украины первым, но недостаточным шагом

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал предложение президента России Владимира Путина начать прямые переговоры с Украиной. Его слова приводит AFP.

Макрон назвал переговоры России и Украины первым, но недостаточным шагом для урегулирования конфликта. По мнению французского лидера, Путин якобы ищет выход, но он все еще хочет выиграть время».

«Безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры», — сказал французский лидер.

Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. Он подчеркнул, что речь идет о диалоге без предварительных условий. Российский лидер добавил, что стороны могут встретиться в Стамбуле, где переговоры «проводились ранее и где они были прерваны».