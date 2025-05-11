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22:23, 10 мая 2025Мир

Макрон высказался о возможном размещении западных военных на Украине

Макрон допустил, что на Украине разместят несколько тысяч западных военных
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Несколько тысяч западных военных могут отправиться на Украину в качестве подстраховки. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Parisien.

«Это могли бы быть несколько тысяч, но не сотни тысяч. Смысл не в количестве», — сказал французский лидер, пояснив, что эти солдаты будут находиться на Украине в качестве резервных сил. По его словам, они могут занять воздушное пространство, а также стратегические позиции вдали от линии фронта.

При этом ранее в другом интервью Макрон назвал бессмысленным размещение тысяч европейских военных на Украине. Тогда он отметил, что Европа намерена продемонстрировать свою солидарность Украине в стратегическом плане.

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