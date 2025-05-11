Названо общее количество нарушений ВСУ режима прекращения огня за время перемирия

Минобороны: ВСУ за время перемирия 14043 раза нарушили режим прекращения огня

Во время объявленного перемирия Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали ведение боевых действий против российских войск, сообщает Минобороны России. Общее количество нарушений со стороны ВСУ ведомство назвало в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Сообщается, что с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая ВСУ 14 043 раза нарушили режим прекращения огня. Кроме того, предприняты пять попыток прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях, а также 37 атак.

Ведомство подчеркнуло, что все группировки российских войск в период перемирия оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Ранее президент России Владимир Путин предложил украинским властям возобновить переговоры о перемирии. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что российская сторона готова начать переговоры 15 мая и ждет реакции Киева.