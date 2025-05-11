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12:35, 11 мая 2025Россия

Названо общее количество нарушений ВСУ режима прекращения огня за время перемирия

Минобороны: ВСУ за время перемирия 14043 раза нарушили режим прекращения огня
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anatolii Stepanov / РИА Новости

Во время объявленного перемирия Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали ведение боевых действий против российских войск, сообщает Минобороны России. Общее количество нарушений со стороны ВСУ ведомство назвало в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Сообщается, что с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая ВСУ 14 043 раза нарушили режим прекращения огня. Кроме того, предприняты пять попыток прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях, а также 37 атак.

Ведомство подчеркнуло, что все группировки российских войск в период перемирия оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Ранее президент России Владимир Путин предложил украинским властям возобновить переговоры о перемирии. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что российская сторона готова начать переговоры 15 мая и ждет реакции Киева.

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