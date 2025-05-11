Бойцы «Ахмата» уничтожили группу ВСУ при попытке зайти в Белгородскую область

Танкисты группы «Пресса» спецназа «Ахмат» уничтожили группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пыталась прорваться через границу и зайти в Белгородскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца сводной артиллерийской группы с позывным Оптима.

Сообщается, что пехотную группу ВСУ из семи человек заметили в момент, когда они пытались пересечь границу России из Сумской области Украины. «Мы наносили одновременно огонь по двум целям. Разбивали укрытые позиции противника и на открытой местности — пехоту противника, которая решила двигаться и пройти через границу», — цитирует бойца агентство.

Военнослужащий добавил, что украинские военные предприняли попытку поддержать наступление, отправив на помощь пехоте французский БМП. Однако его атаковали расчеты БПЛА «Ахмат».

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, что командование ВСУ отправило на штурм психически нездоровую женщину. Также, по его словам, командиры украинской армии запугивают солдат, чтобы те не сдавались в плен.