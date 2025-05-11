Школьник спас девушку от похищения в российском городе и попал на видео

Shot: В Волгодонске школьник спас девушку, которую пытался похитить неизвестный

В Волгодонске Ростовской области школьник спас девушку, которую пытался похитить неизвестный. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в субботу, 10 мая, около 14 часов по местному времени (совпадает с московским). Рядом с жилым домом на улице Гагарина мужчина подбежал сзади к 19-летней девушке, схватил ее и попытался утащить в машину. Россиянка отбивалась и кричала.

Ее услышал подходящий к подъезду школьник. На кадрах с места происшествия видно, как он подошел к жертве и похитителю и попытался освободить девушку. В итоге мужчина отпустил россиянку и скрылся на белой машине. Никто не пострадал. По факту случившегося проводят проверку, полиция разыскивает подозреваемых.

Ранее в Ингушетии полицейские задержали подозреваемого в похищении мужчины группой лиц. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением оружия»).