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20:52, 11 мая 2025Силовые структуры

СК проверит законность гражданства родителей осквернивших георгиевскую ленту детей

СК проверит выдачу гражданства родителям растоптавших георгиевскую ленту детей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Обнинске Следственный комитет (СК) России проверит законность выдачи гражданства родителям детей, которые осквернили георгиевскую ленту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК РФ.

Проводится проверка по статьям 354.1 («Осквернение символов воинской славы России») и 293 («Халатность») УК РФ. По данным следствия, правоохранительные органы проведут проверку законности получения гражданства родителями детей, которые растоптали георгиевскую ленту.

В интернете было опубликовано видео, на котором двое подростков растоптали георгиевскую ленту, установленную на одном из домов. Личности правонарушителей установлены, с ними и их родителями проводятся необходимые процессуальные действия.

Ранее в Туапсе 18-летняя девушка прикурила сигарету от Вечного огня и попала на видео. В отношении нее завели дело по статье о публичном осквернении символов воинской славы РФ. Задержавшим ее сотрудникам полиции девушка призналась, что поступила так «по своей глупости».

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