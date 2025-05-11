Следователи проверят выдачу гражданства родителям осквернивших георгиевскую ленту детей

СК проверит выдачу гражданства родителям детей, осквернивших георгиевскую ленту

В Обнинске Следственный комитет (СК) проверит законность выдачи гражданства родителям детей, осквернивших георгиевскую ленту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Проводится проверка по статьям 354.1 («Осквернение символов воинской славы России») и 293 («Халатность») УК РФ.

По данным следствия, правоохранительные органы проведут проверку законности получения гражданства родителями детей, которые растоптали георгиевскую ленту.

В социальных сетях появилось видео, на котором двое подростков осквернили георгиевскую ленту, установленную на одном из домов в виде флага. Личности правонарушителей установлены. С ними и их родителями проводятся необходимые процессуальные действия.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали осквернивших георгиевскую ленту подростков.