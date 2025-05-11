В российском регионе задержали осквернивших георгиевскую ленту подростков

В Обнинске задержали подростков, осквернивших георгиевскую ленту

В Обнинске задержали подростков, осквернивших георгиевскую ленту. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным канала, правоохранительными органами были задержаны дети мигрантов, которые топтали георгиевскую ленту. До этого в Следственном комитете (СК) России сообщали, что по результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 354.1 («Осквернение символов воинской славы России») УК РФ.

В социальных сетях появилось видео, на котором двое подростков осквернили георгиевскую ленту, установленную на одном из домов в виде флага. Личности правонарушителей установлены. С ними и их родителями проводятся необходимые процессуальные действия.

Ранее сообщалось, что в российском городе подростки осквернили георгиевскую ленту.