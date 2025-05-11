В российском городе подростки осквернили георгиевскую ленту

В Обнинске двое подростков осквернили георгиевскую ленту, начата проверка

В социальных сетях появились сообщения о том, что двое подростков в Обнинске (Калужская область) осквернили георгиевскую ленту, которая была установлена на одном из домов в виде флага. В связи с этим начата проверка, сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета.

Как уточнили в ведомстве, личности правонарушителей уже удалось установить. «С ними и их родителями проводятся необходимые процессуальные действия», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Реабилитация нацизма»).

Ранее сообщалось, что в Якутии осквернили мемориал ветеранам Великой Отечественной войны, замазав портреты черной краской.