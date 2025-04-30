Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:21, 30 апреля 2025Россия

В регионе России портреты ветеранов Великой Отечественной войны замазали черной краской

В Якутии осквернили мемориал ветеранам Великой Отечественной войны
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Прокуратура Республики Саха (Якутия)

В Якутии осквернили мемориал ветеранам Великой Отечественной войны, замазав портреты черной краской. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о мемориале, который установлен возле здания администрации сельского поселения в Техтюре.

По данным агентства, совершить деяние якобы могли дети. Сейчас эта информация проверяется — сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия, проводят опросы и разыскивают причастных к осквернению мемориала.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о повреждении мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны.

Ранее в Туапсе 18-летняя девушка прикурила сигарету от Вечного огня и поплатилась. В отношении нее завели дело по статье о публичном осквернении символов воинской славы России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Украины назвал условие для проведения мирных переговоров в любом формате

    Сразу два жителя российского региона выиграли в лотерею по миллиону рублей

    В Киеве анонсировали еще два соглашения с США

    Эстония получила от США шесть систем HIMARS

    Задержание готовившего теракт против российского военнослужащего показали на видео

    Иностранец оказался под угрозой тюрьмы в России из-за дорогих подарков друзьям

    В Киеве анонсировали подписание сделки с США

    Российский стрелок спецгруппы охраны на железной дороге получил срок за госизмену

    В регионе России портреты ветеранов Великой Отечественной войны замазали черной краской

    Подозреваемого в подготовке теракта против российского военного задержали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости