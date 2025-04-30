В регионе России портреты ветеранов Великой Отечественной войны замазали черной краской

В Якутии осквернили мемориал ветеранам Великой Отечественной войны

В Якутии осквернили мемориал ветеранам Великой Отечественной войны, замазав портреты черной краской. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о мемориале, который установлен возле здания администрации сельского поселения в Техтюре.

По данным агентства, совершить деяние якобы могли дети. Сейчас эта информация проверяется — сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия, проводят опросы и разыскивают причастных к осквернению мемориала.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о повреждении мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны.

Ранее в Туапсе 18-летняя девушка прикурила сигарету от Вечного огня и поплатилась. В отношении нее завели дело по статье о публичном осквернении символов воинской славы России.