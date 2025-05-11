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12:36, 11 мая 2025Силовые структуры

Следователи возбудили дело по факту гибели 17-летней россиянки на нелегальных гонках

СК возбудил уголовное дело по факту гибели 17-летней на гонках в Ангарске
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Ангарске возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летней девушки во время наезда на толпу пешеходов участника нелегальных гонок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, уголовное дело возбудили по статьям 264 («Нарушение правил дорожного движения») УК РФ и 238 («Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Следователи выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка организаторам несанкционированного мероприятия.

Ночью на автодороге Ангарск — Тальяны в Иркутской области водитель «Тойота Чайзер», участвовавший в гонках не справился с управлением и влетел в толпу болельщиков. От полученных травм скончалась 17-летняя девушка, еще двое зрителей получили травмы.

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