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11:20, 11 мая 2025Мир

В Шри-Ланке автобус упал в пропасть

В Шри-Ланке автобус упал в пропасть, 16 человек погибли
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ajit Wick / Shutterstock / Fotodom  

В Шри-Ланке автобус упал в пропасть, 16 человек погибли, около 20 человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Автобус, принадлежащий транспортному управлению Шри-Ланки. ехал из Катарагамы в Курунегалу, съехал с дороги и упал в пропасть на главной автодороге Нувара-Элия — Гампола. Личности погибших пока не установлены, причины происшествия выясняются.

Ранее в Иркутской области машина влетела в толпу болельщиков во время нелегальных гонок. От полученных травм скончалась 17-летняя девушка, еще двое зрителей пострадали.

До этого автобус с россиянами опрокинулся на Кубе. Как рассказал один из пассажиров транспортного средства, в районе города Хагуэй-Гранде автобус съехал на обочину и проехал так примерно 150 метров, а потом протаранил забор и опрокинулся.

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